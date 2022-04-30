Ekvador'da artan suç oranları nedeniyle bazı bölgelerde OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Ekvador'da artan suç oranları nedeniyle bazı bölgelerde OHAL ilan edildi

30.04.2022 09:52
Ekvador'da artan suç oranları nedeniyle bazı bölgelerde OHAL ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, artan suç oranlarıyla başa çıkmak için ülkenin batısındaki 3 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, artan suç oranlarıyla başa çıkmak için ülkenin batısındaki 3 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

BBC'nin haberine göre, Devlet Başkanı Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, OHAL ilan edilen Guayas, Manabi ve Esmeraldas şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve binlerce polis ve askerin "barış ve düzeni sağlamak için" görev yapacağını bildirdi.

Lasso, bu kapsamda 3 ilde 4 bin polis ve 5 bin askerin konuşlandırılacağını, sokağa çıkma yasağının 23.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacağını söyledi.

Lasso, geçen yıl göreve geldiğinden bu yana, artan suçlarla mücadele için 2'nci kez OHAL'e başvurdu.

Ekvador'da cinayetlerde ve çete bağlantılı suçlarda son yıllarda hızlı artış görüldü.

Peru ve Kolombiya'ya komşu olan Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Ülkede uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

Geçen yılın eylül ayında Guayaquil şehrindeki bir hapishanede çete mensupları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası isyan çıkmış, 119 mahkum hayatını kaybetmişti. Olaydan 2 ay sonrasında aynı hapishanede çıkan kavgada da 68 kişi ölmüştü.

Lasso, hapishanedeki şiddet olaylarının ardından ülke genelinde 60 gün OHAL ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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