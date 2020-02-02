"Kadınlar sadece çirkin erkeklerin tacizine uğrayınca şikayet ediyor" diyen Devlet Başkanı çark etti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Kadınlar sadece çirkin erkeklerin tacizine uğrayınca şikayet ediyor' diyen Devlet Başkanı çark etti - Son Dakika Dünya

"Kadınlar sadece çirkin erkeklerin tacizine uğrayınca şikayet ediyor" diyen Devlet Başkanı çark etti

6 saat önce

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, kadınlarla ilgili "kadınlar sadece çirkin erkeklerin tacizine uğradıklarında şikayetçi oluyor" sözünden sonra aldığı tepkilerden dolayı özür diledi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, bir konferans salonunda "kadınlar sadece çirkin erkeklerin tacizine uğradıklarında şikayetçi oluyor" sözlerinden sonra yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Moreno, bu sözlerinden dolayı çok sayıda tepki aldı. Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı, "Bu şekilde anlaşıldıysam özür dilerim. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyım" dedi.

KADINLARI ÇİRKİN İNSANLAR KIZDIRIYOR

Konferanstaki konuşmasında erkeklerin sürekli tacizle suçlanma tehlikesi altında olduğunu iddia eden, Devlet Başkanı Lenin Moreno şunları söylemişti:

"Kadınlar sık sık taciz şikayetinde bulunuyor. Bu doğru ve iyi ki de böyle yapıyorlar. Taciz vakalarında, kadınları çirkin insanlar kızdırıyor. Yani, çirkin biri yaparsa adı 'taciz' oluyor. Ama erkek yakışıklıysa genellikle bunun taciz olduğunu düşünmüyorlar"

"ŞİDDETE KARŞIYIM"

Bu sözlerinin ardından çok fazla tepki alan Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter hesabından, amacının şiddet ya da taciz gibi ciddi önemli meseleyi hafife almak olmadığını söyleyerek, "Bu şekilde anlaşıldıysam özür dilerim. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyım" yazarak yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Moreno'nun konferanstaki konuşmasına yapılan tepkilerden bazıları:

Bir Twitter kullanıcısı, "Lenin Moreno'ya göre kadınlar, tacizi sadece saldırgan çirkinse rapor ediyor. Kadına şiddeti önleme programında neden 876 bin dolar kesintiye gittikleri şimdi anlaşılıyor. Bunlar için hayatımız değersiz" dedi.

Bir başka yorumda ise "Bir kadın düşmanı tarafından yönetiliyoruz" denildi.

Kadınlar sadece çirkin erkeklerin tacizine uğrayınca şikayet ediyor diyen Devlet Başkanı çark etti
Lenin, Dünya, Güncel, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:30 
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