El Halil'de Filistinli Yaralandı
El Halil'de Filistinli Yaralandı

11.01.2026 01:35
İsrail ordusu, El Halil'de bir Filistinliyi ateşle yaraladı ve gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerini araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı ve ardından gözaltına aldı.

Filistin hükümetine bağlı Filistin'in Sesi radyosunun haberine göre, İsrail ordusu El Halil'de bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

İsrail askerleri yaraladığı Filistinliyi, daha sonra gözaltına aldı.

Filistin resmi televizyonunda yer alan habere göre ise İsrail askerleri yaralanan Filistinliye ulaşmak isteyen ambulansın bölgeye girişini engelledi.

Ordudan yapılan açıklamada da El Halil'de bir araçla saldırı girişimi yapıldığı iddia edildi.

İşgal altındaki bölgede faaliyet gösteren İsrail askerlerinin, kendilerini ezmeye çalıştığı öne sürülen bir kişiye ateş açtığı ve "etkisiz hale getirdiği" ifade edildi.

İddia edilen saldırı girişiminde ise İsrail askerlerinin yaralanmadığı belirtildi.

Ordu açıklamasından önce, İsrail basınından Kanal 14'te yer alan haberde de bir Filistinlinin "El Halil'de İsrail askerlerine karşı araçla saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu kişiye ateş açarak karşılık verdiği ve bunun sonucunda yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

