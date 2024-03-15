El Salvador, 400 Milyon Dolarlık Bitcoin Yatırımını Soğuk Depolama Yöntemiyle Güvence Altına Aldı

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El Salvador, lider kripto para birimi Bitcoin'e olan bağlılığını ve bu alandaki stratejik planlarını gözler önüne seren bir hamle yaptı. Yapılan son açıklamaya göre El Salvador, 400 milyon dolarlık bir yatırımı soğuk depolama yöntemiyle güvence altına aldı.

El Salvador'un Bitcoin Varlıkları Tahmin Edilenden Fazla

El Salvador, Bitcoin'e olan inancını bir kez daha göstererek 400 milyon dolarlık bir yatırımı soğuk depolama yöntemiyle güvence altına aldı. Bu hamle, ülkenin kripto para birimlerine olan bağlılığını ve bu alandaki stratejik planlarını gözler önüne seriyor.

Başkan Nayib Bukele, ülkenin sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "ilk #Bitcoin kumbaramız" olarak nitelendirdiği bu yatırımı duyurdu. Bukele'nin paylaştığı bilgilere göre, El Salvador'un soğuk cüzdanı ülkenin toprakları içerisinde bir kasada saklanıyor ve 411 milyon dolar değerinde 5.689.68 BTC barındırıyor.

Bu yatırım, El Salvador'un daha önce tahmin edilenden çok daha fazla kripto varlığa sahip olduğunu gösteriyor. Kamuya açık verilere göre, Perşembe günü itibarıyla ülkenin 3.000 BTC (yaklaşık 205 milyon dolar) sahip olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak Bukele, El Salvador'un sadece Bitcoin satın almakla kalmayıp, pasaport satışları, işletmelere yönelik döviz işlemleri, madencilik faaliyetleri ve devlet hizmetleri yoluyla da Bitcoin elde ettiğini açıkladı.

Bu açıklama, El Salvador'un kripto varlıklarını ilk defa belirli bir adres ile ilişkilendirmesini sağladı. Daha önce Bukele, sadece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ülkenin Bitcoin varlıklarının miktarı hakkında bilgi vermiş ve yeni satın alımlar olduğunda bunu güncellemişti. Son olarak El Salvador, Eylül 2021'de her bir Bitcoin fiyatının yaklaşık 52.000 dolar olduğu bir dönemde, devlet hazinesi olarak kripto para birimi satın alan ilk ülke olmuştu.