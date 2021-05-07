El ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğine işaret edebilir - Son Dakika

El ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğine işaret edebilir

07.05.2021 10:01
El ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğine işaret edebilir, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, B vitamini eksikliğinin vücuttaki belirtilerine ilişkin olarak, "Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, B vitamini eksikliğinin vücuttaki belirtilerine ilişkin olarak, "Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret eder." dedi.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip olan B vitamini eksikliğinin vücutta ortaya çıkardığı belirtiler ve yetersizliğinde oluşabilecek hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Gemici, B vitamininin, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip olduğunu vurguladı.

B vitamini eksikliğinde vücutta görülen belirtileri sıralayan Gemici, "Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder." dedi.

Gemici, B vitamini eksikliğinde görülen hastalıklara da dikkati çekerek, "Doğumsal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, ruh sağlığı bozuklukları (demans, depresyon), kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir." ifadesini kullandı.

B vitaminlerinin hangi besinlerde bulunduğuna ilişkin olarak Gemici, şu bilgileri verdi:

"B12 vitamini daha çok et ve süt ürünlerinde yani hayvansal kaynaklarda bulunur. B7 ve B9 vitaminleri ise meyve ve sebzelerden elde edilir. Karaciğer, tavuk ve kırmızı et; doğal B vitamin kaynaklarıdır. Hemen hemen tüm B vitamini çeşitleri kırmızı et ve tavuk çeşitlerinde yer alır. Soya sütü gibi soya ürünleri, ton balığı ve uskumru gibi balık çeşitleri, barbunya ve nohut gibi fasulye çeşitleri de B vitamini açısından zengindirler."

Gemici, B12 harici B vitaminlerinin suda çözündüğünü ve vücutta depolanmadığını belirterek, "Vitaminlerin vücudun kendini yenileyip iyileştirebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve enerji üretebilmesi için gerekli olan organik bileşiklerdir. Vücut ihtiyacı kadar B vitaminini besinlerden alır ve fazlası vücuttan uzaklaştırılır. Bu nedenle, B vitamini içeren besinlerin beslenme düzenine dahil edilmesi sağlık açısından çok önemlidir." dedi.

Üniversite, B vitamini, Tavuk, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi El ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğine işaret edebilir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor

Son Dakika Haberleri
11:07 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor
11:06 Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur
11:02 Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü
10:57 Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor
10:50 Son 6 ayın en yüksek seviyesi! Altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:46 Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
10:35 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
10:27 BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin
10:27 Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor
10:23 Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor         
11:08
Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü Brezilya'da zehir tacirlerine kanlı baskın: 25 ölü         
11:03
Sessizce seçim çalışmaları yürüten Ali Koç'un yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi Sessizce seçim çalışmaları yürüten Ali Koç'un yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi         
10:53
Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü Brezilya tarihinin en kanlı operasyonu! Bir polis memuru dahil 25 kişi öldü         
10:47
Mezarlıkta kazı sırasında kavga: Kazmayı küreği de alıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kazı sırasında kavga: Kazmayı küreği de alıp birbirlerine girdiler         
10:31
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Silah kaçakçılarının öğretmen lideri, uzaktan eğitimi fırsat bilip daha çok üretim yapmış Silah kaçakçılarının öğretmen lideri, uzaktan eğitimi fırsat bilip daha çok üretim yapmış         
10:05
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı         
10:03
Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi Kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşeceği açıklanan dev roket ilk kez görüntülendi         
09:52
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı         
21:30
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim         
18:26
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 11:18:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: El ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğine işaret edebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement