Elazığ'a Yeni Sanayi Vizyonu

31.01.2026 18:58
CHP'li Erol, Elazığ'ın sanayi gelişim koridorlarına dahil edilmesi için öneri sundu.

(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Elazığ'ın yeni sanayi gelişim koridorlarına dahil edilmesi ve bölgesel bir lojistik üs haline getirilmesi amacıyla kapsamlı bir öneri dosyası sunduğunu belirtti. Erol, kentin Türkiye'nin yeni sanayi vizyonunda güçlü bir merkez olarak konumlandırılması çağrısında bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Elazığ'ın ulaşım ağları, enerji kapasitesi, altyapısı ve nitelikli insan gücüyle yeni sanayi gelişim alanları arasında yer alabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Erol, depreme dirençli kent yapısı, yenilenen konut stoğu, güçlü demiryolu ve karayolu bağlantıları, bölgenin en büyük organize sanayi yatırımlarından bazılarına ev sahipliği yapması ve enerji üretim kapasitesiyle kentin sanayi yatırımları için hazır durumda olduğunu ifade etti. Erol, Fırat Üniversitesi'nin nitelikli akademik kadrosu ve sağlık altyapısının da bu süreci destekleyen önemli unsurlar olduğunu kaydetti.

Elazığ'ın su kaynakları, hava ulaşımı imkanları, tarım potansiyeli, yer altı zenginlikleri ve planlanan lojistik merkezi alanıyla yalnızca bölgesel değil, uluslararası ticaret koridorlarında da önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Erol, mevcut sanayi gelişim koridorlarına ek olarak Elazığ merkezli yeni ulaşım ve lojistik hatlarının değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürsel Erol, yapılacak doğru planlama ve stratejik yatırımlarla Elazığ'ın güvenlik sanayii, ağır bakım sanayii ve kimya sanayi gibi katma değeri yüksek alanlarda önemli bir üretim üssü haline gelebileceğini ifade ederek, kentin Türkiye'nin yeni sanayi vizyonunda güçlü bir merkez olarak konumlandırılması çağrısında bulundu.

Erol, Bakan Kacır'a bu konularla ilgili önerilerin yer aldığı bir dosya sunduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA

