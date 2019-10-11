Son Dakika Haberleri: Elazığ Belediyespor, Teknik Direktör Ümit Dohman'la anlaştı
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor, Teknik Direktör Ümit Dohman'la anlaştı

Elazığ Belediyespor, Teknik Direktör Ümit Dohman'la anlaştı

28 dakika önce

Elazığ Belediyespor, Alaattin Tutaş'ın istifası sonrası Teknik Direktörlük görevi için Ümit Dohman'la anlaşma sağladı.

Elazığ Belediyespor, Teknik Direktör Ümit Dohman'la anlaştı, System.String[]

Elazığ Belediyespor, Alaattin Tutaş'ın istifası sonrası Teknik Direktörlük görevi için Ümit Dohman'la anlaşma sağladı.


TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, Teknik Direktörlük koltuğuna Ümit Dohman'ı getirdi. Turgutluspor maçı sonrası Alaattin Tutaş'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan kırmızı - lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon takımda antenörlük yapan ve bu sezon TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'da Erkan Avseren'in yardımcılığını yürüten Ümit Dohman'la anlaşmaya vardı.


Kulüp yapılan açıklamada ; "Profesyonel futbol takımımız, son olarak Afjet Afyonspor'da görev yapan ve geçtiğimiz sezon kulübümüzde yardımcı antrenör olan UEFA B Lisans sahibi Ümit Dohman ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan yeni teknik sorumlumuz, kendi ekibi ile birlikte takımımızı hedefe ulaştırmak için çalışacaktır.1983 Trabzon doğumlu olan Teknik Sorumlumuz Dohman kariyeri boyunca, Beşiktaş altyapı, Eyüpspor, Adana Demirspor, Sancaktepe Belediyespor, Payasspor, Adliyespor, Giresunspor ve son olarak Afjet Afyonspor'da görev yaptı. Elazığ Belediyespor Kulübü olarak Teknik Sorumlumuz Dohman'a ve ekibine başarılar diliyoruz"denildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Turgutluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
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