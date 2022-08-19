Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

19.08.2022 15:24
Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Elazığ'da 130 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 130 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 1398 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 156 umuma açık iş yeri denetlendi.

Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, haklarında kayıp başvurusu olan 2 kişi bulundu.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 134 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 134 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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