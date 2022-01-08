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Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

08.01.2022 19:41
Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACL 099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Ağaçları deviren otomobil, takla attıktan sonra durabildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 23 EC 539 plakalı otomobil ile A.G. yönetimindeki 23 ABG 149 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Her iki kazada da yararılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı
Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı
Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı
Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı
Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı
Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı
Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

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Otomobil, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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