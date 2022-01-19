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ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

19.01.2022 12:12
ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Elazığ'da, jandarma ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle birçok noktada mahsur kalanlar için seferber oldu.

Elazığ'da, jandarma ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle birçok noktada mahsur kalanlar için seferber oldu. Jandarma ekipleri, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köy yolunda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Baskil ilçesine bağlı Harabakayış köyünde de rahatsızlanan kişi için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kardan kapalı köy yolunu açarak, ambulansa ulaştırdı. Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da ekiplere eşlik etti.

Elazığ Valiliği'nce çevre iller ile bağlantılı yollarda ağır tonajlı ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişi yasaklandı.

ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

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Jandarma, Elazığ, Baskil, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 547 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika
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