Elazığ'da başsız doğan buzağıyı gören çiftçi kendine bir süre gelemedi - Son Dakika
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Elazığ'da başsız doğan buzağıyı gören çiftçi kendine bir süre gelemedi

18.05.2022 11:50

Elazığ'da doğan buzağın başsız olduğunu gören çiftçi, büyük panik yaşadı. Eve çağrılan veteriner, doğum anomalisi olduğunu ve buzağın kafatasının tam gelişmediğini belirtti. Ayrıca buzağın fazla yaşama şansı olmadığını da belirtti.

Elazığ' da bir vatandaşın ineği doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının normal olmadığını gören vatandaş durumu veteriner hekim Hikmet Biçer'e iletti.

Ahıra giren çiftçi, başsız doğan buzağıyı görünce dakikalarca kendisine gelemedi

"BU BİR DOĞUM ANOMALİSİ"

Bölgeye gelen veteriner hekim Biçer, yeni doğan buzağının, gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü. Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden veteriner hekim Hikmet Biçer, "Bu bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor. Çok nadir görülen bir durum" dedi.

Ahıra giren çiftçi, başsız doğan buzağıyı görünce dakikalarca kendisine gelemedi

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Sözlerine devam eden Biçer, "Kafatası oluşumu olmamış. Beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil. Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" ifadelerini kullandı.

Ahıra giren çiftçi, başsız doğan buzağıyı görünce dakikalarca kendisine gelemedi
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Kaynak: İHA

Veteriner, Elazığ, Doğum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da başsız doğan buzağıyı gören çiftçi kendine bir süre gelemedi - Son Dakika
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