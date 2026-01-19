Elazığ\'da Buzda Kaza

Elazığ'da buzda kayan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ulukent Mahallesi Arap Baba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ