Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı

Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı
25.11.2025 20:43
Elazığ'da bir marketten çıkan kişi cam kapıyı fark etmeyip kafasını çarptı, cam kırıldı.

Elazığ'da bir marketten çıkarken cam kapıya çarpan bir kişi, cam kapının kırılmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CAM KAPIYA KAFASINI ÇARPTI

Olay, Rızaiye Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Markete giren kişi alışveriş yaptıktan sonra çıkarken cam kapıyı fark etmeyerek kafasını çarptı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırılırken. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

