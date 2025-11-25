Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı

Elazığ'da bir marketten çıkarken cam kapıya çarpan bir kişi, cam kapının kırılmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CAM KAPIYA KAFASINI ÇARPTI

Olay, Rızaiye Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Markete giren kişi alışveriş yaptıktan sonra çıkarken cam kapıyı fark etmeyerek kafasını çarptı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırılırken. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.