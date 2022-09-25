Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül 'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Elazığ 'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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