Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Ö.A. (18) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika