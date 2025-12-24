Elazığ'da Çiftçilere Yeni Makineler Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Çiftçilere Yeni Makineler Dağıtıldı

24.12.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keban'da 230 üreticiye yüzde 70 hibe ile çapa, ceviz soyma ve badem silkeleme makineleri verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 230 üreticiye yüzde 70 hibeyle çapa, ceviz soyma ve badem silkeleme makineleri dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi" ile temin edilen 110 çapa, 60 ceviz soyma ve 60 badem silkeleme makineleri düzenlenen törenle 230 üreticiye teslim edildi.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki töreninde konuşan Kaymakam Furkan Atalık, geçen yıl meydana gelen kuraklık nedeniyle rekoltede düşüklük yaşandığını anımsattı.

Yeni üretim sezonunda rekoltenin yüksek olmasını dileyen Atalık, "Bu makineler kullanılarak, vatandaşlarımızın daha iyi bir üretim yapmasını canı gönülden istiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Yücel Doğan da projenin ilçede uygulanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ise Tarım ve Orman Bakanlığının bir karış toprağın boş kalmaması için büyük çaba serf ettiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci de çiftçiler adına teşekkür etti.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, muhtarlar, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Elazığ, Keban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Çiftçilere Yeni Makineler Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:46:07. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Çiftçilere Yeni Makineler Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.