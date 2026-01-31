Elazığ'da Çocuklardan Renkli Yemek Yarışması - Son Dakika
Elazığ'da Çocuklardan Renkli Yemek Yarışması

31.01.2026 16:56
Elazığ'da bakım altındaki kız çocukları, geleneksel yemek yarışmasında yeteneklerini sergiledi.

Elazığ'da çocuklar yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Elazığ'da bakım ve koruma altında bulunan kız çocuklarına yönelik yemek yarışması etkinliği düzenlendi. Yarışmaya Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan kız çocukları katılım sağladı. Geleneksel hale getirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen yemek yarışmasında çocuklar hünerlerini gösterdi. Etkinliğe katılım sağlayan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, geçen yıl sömestir tatilinde yemek yarışması etkinliğini ilk kez düzenlediklerini, bu yıl da sömestir tatilinde ikincisini düzenleyerek yemek yarışması etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Bu tür aktivitelerin çocukların yeteneklerini sergilemeleri açısından önemli olduğunu dile getiren Ergün, bu tür aktiviteleri daha çok çocukların sosyalleşmeleri, aidiyet hissetmeleri, rekabetçi bir ortamda mücadele etmeyi öğrendiklerini aktardı. - ELAZIĞ

