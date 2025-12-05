Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Elazığ'da merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş marketten ekmek alarak eve döndü.
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mağdur vatandaş konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu.
