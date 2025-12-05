Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı - Son Dakika
Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

05.12.2025 11:44
Elazığ'da marketten ekmek alan bir vatandaş ekmeği bölünce gözlerine inanamadı. Ekmeğin içinden poşet çıktığını gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş marketten ekmek alarak eve döndü.

EKMEĞİN İÇİNDEN POŞET ÇIKTI

Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mağdur vatandaş konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu.

Kaynak: İHA

  • 205622 205622:
    çeyrek altın mi bekliyordu ki 11 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    Sıkıntı yok ufak bir hata olmuş poşeti dışına koyacağına içine koymuş sorun değil 11 1 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    O da hiçbir şey Mersin'de aldığım somun Ekmeğin içinde fare yavrusu ölüsü çıktı. Zabıtalar uyuyor. 5 0 Yanıtla
