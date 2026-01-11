Elazığ'da Eski SSK Hastanesi İçin Birliktelik - Son Dakika
Elazığ'da Eski SSK Hastanesi İçin Birliktelik

11.01.2026 16:35
Elazığ'da AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri, eski SSK Hastanesi arazisinde yeni hastane yapılacağını duyurdu.

Elazığ'da 2020 Elazığ depreminin ardından yıkılan eski SSK Hastanesi'nin arazisinde ikinci basamak bir hastanenin yeniden yapılması için AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Elazığ 2020'de yaşanan depreminin ardından Yıldızbağları Mahallesi'nde bulunan eski SSK Hastanesi ağır hasar aldığı için yıkılmıştı. O tarihlerde yapılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin kentin doğusunda kalırken, yeni yapılacak olan üniversite hastanesi ise batıda kaldı. Yıkılan hastane arazisinin hayırseverler tarafından şartlı bağış olarak sadece sağlık hizmetlerini kapsayan inşaatlar yapılabilir olmasından kaynaklı arazi boş kaldı. Bir araya gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski SSK Hastanesi arazisinin önünde açıklamalarda bulunarak ikinci bir basamak hastanenin yapılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Elazığ'ın birlikteliğini bir kez daha göstermek açısından çok önemli bir görevi ifa ettiklerini dile getiren AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Her birimizin çocukluğunun ve gençliğinin hikayesinin olduğu bir hastanenin olduğu bölgenin önündeyiz. Burası şartlı olarak yardımseverler tarafından bağışlanmış bir arsa. Hem batıda bir hastanenin yapılacak olması, hem de doğuda bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanemizin yoğunluğu, merkezde ikinci basamak hastanelerin kurulmasını bir zaruret haline getirmiştir. Hastanenin depremden yıkıldıktan sonra sıkıntılar yaşadığını biliyoruz ve görüyoruz. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Bunu tolere etmek açısından hastanenin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için de mücadele veriyoruz. Eski SSK Hastanemizi buraya kazandıracağız. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı tekrar mutlu etmek için mücadele veriyoruz" dedi.

Eski SSK Hastanesi'nin ikinci basamak bir hastane olarak hizmet vermesi için yaptıklarını ve yapacaklarını anlatan MHP Milletvekili Semih Işıkver, "Buradaki problemin çok daha büyüklerinde büyük mesafe aldık. Bunun da sebebi, burada iktidar ya da muhalefet demeden aynı hedefe odaklanmış olmamızdır. Bölgenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için SSK Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçmesi çok önemlidir. Bölgemizin yeniden bir cazibe merkezine kavuşması, atıl hale gelmiş esnafımızın işler hale getirilebilmesi için burada bu hastanenin kesinlikle yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da güzel bir siyasi birlikteliğin olduğunun altını çizen CHP Milletvekili Gürsel Erol ise, "Bu birliktelikten Elazığ halkı da son derece memnun. İktidar parti, muhalefet parti ayrımı yapmadan kentte yaşanan sorunlarla ilgili ortak aklın ve vicdanının geliştirilmesine yönelik sürekli bir aradayız. Bir sorunun çözümüyle ilgili farklı düşüncelerimiz olsa da farklı noktalarda başarabilen siyasi anlayışa sahibiz. Bugün eski SSK Hastanesi olarak bilinen arsanın üstündeyiz. Bu hastaneyi Elazığ'ın tarihiyle özleşen bölgede yalnızca bir sağlık hizmetiyle değil, bu bölgedeki sosyal ve ticari yaşantının gelişmesine de son derece katkı veren bir hastaneydi. Daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanemizin yapılması ve 2020 yılındaki deprem sonrasında binanın çürük çıkması nedeniyle yıkıldı. Uzun süreden beridir de burası boş bir arsa olarak kalıyor. Hayırsever vatandaşın şartlı bağışından dolayı, sağlık kompleksinin veya hastanenin dışında da bu arazi kullanılamıyor. Geldiğimiz noktada, şehir hastanesinin kentin doğusuna yapılmış olması ayrıca yeni yapılacak olan üniversite hastanemizin de batıya yapılacak olmasından kaynaklı bu bölgede ikinci basamak bir hastanenin yapılmasıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ

