Elazığ\'da Gençlere İş Uyum Eğitimi

Elazığ'da işe başlayan gençlere İş Hayatına Uyum ile ilgili eğitim verildi.

Devlet himayesi altında iken devlet memuru olarak atanan gençlere işe başlamadan önce Bakım Sonrası Rehberlik Birimi tarafından İş Hayatına Uyum ile ilgili eğitim verildi. Eğitime katılım gençlere iş hayatlarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda gençlere atamalarının hayırlı olması ve başarılar temenni edildi. - ELAZIĞ