Elazığ\'da Kadın Girişimciden Doğal Sabun Başarısı

Elazığ'da evinin mutfağında başladığı doğal sabun üretimini dükkan açarak geliştiren kadın girişimci başarı hikayesiyle örnek oluyor.

Elazığ'ın Yedigöze köyünde mutfağında küçük bir tezgahta doğal sabun üretimine başlayan Tuba Bahçeci, zamanla üretim kapasitesini artırarak kent merkezinde kendi dükkanını açtı. İlk etapta yalnızca 3 çeşit sabunla yola çıkan Bahçeci, bugün 100'e yakın çeşidi müşterileriyle buluşturuyor. Kendi yetiştirdiği bitkilerin özlerini ve yağlarını kullanarak üretim yaptığını belirten Bahçeci, sabunların tamamının doğal yöntemlerle hazırlandığını söyledi. Ürünler arasında bıttım sabunu, eşek sütü sabunu ve keçi sütlü sabunlar öne çıkarken, en çok tercih edilen ürünün ise saç dökülmesi, sedef, egzama ve mantar gibi rahatsızlıklarda etkili olan bıttım sabunu olduğu ifade etti. Kendisini diğer üreticilerden ayıran en önemli özelliğin, üretimde kullanılan bitkilerin tamamını kendi yetiştirmesi olduğunu dile getiren Bahçeci, bitkilerin özlerini doğrudan sabunlarda kullandığını vurguladı.

Mutfağında başlayan bu serüvenin bugün bir dükkana dönüşmesinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Bahçeci, "Mutfağımda başlamış olduğum sabun serüvenime, bugün küçük ve şirin bir dükkanda devam ediyorum. Elazığ'ın Yedigöze Köyü'nde bu serüvene ilk adımı attım. Orada, kendi yetiştirdiğim bitkilerden doğal sabunlar üretmeye başladım. Şu an ise Elazığ merkezde açtığım küçük dükkanımda üretimlerimi sürdürüyorum. Doğal bitkilerin özünü ve yağlarını kullanarak sabunlar üretiyorum. Bıttım sabunu, eşek sütü sabunu ve keçi sütlü sabun başta olmak üzere 100'e yakın sabun çeşidimiz bulunuyor. En çok tercih edilen sabunlarımızdan biri bıttım sabunu. Bıttım sabunu, saç dökülmesi, sedef, egzama ve mantar gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili. Beni diğer üreticilerden ayıran en önemli özellik, sabunlarda kullandığım bitkilerin tamamını kendim yetiştiriyor olmam. Bitkilerin özünü doğrudan kendi sabunlarımda kullanıyorum. Elbette sadece sabun üretimi yapmıyorum. Doğanın bize sunduğu ürünlerden faydalanarak, doğal bebek kozalaklarından kozalak şurubu da üretiyorum. Kendi bahçemde, doğal odun ateşinde 7-8 saat kaynatarak elde ettiğim kozalak şuruplarım var. Bu şuruplar, astım, KOAH, bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili. Mutfağımda küçük bir tezgahta başlayan bu serüvenin bugün burada devam ediyor olması benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu işi yapmak isteyen, bu yolda benimle birlikte ilerlemek isteyen tüm kadınlara da desteğim tam" dedi. - ELAZIĞ