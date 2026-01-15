Elazığ'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Elazığ'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı kamyonet, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
