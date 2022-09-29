Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

29.09.2022 21:18
Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.M. idaresindeki 23 P 3427 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu Aksaray Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki biri bebek 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Aksaray, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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