Elazığ\'da Kar Yağışı 482 Köy Yolunu Kapattı

Elazığ'da dün gece başlayan ve etkisi sürdüren kar yağışı nedeniyle 482 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da kar yağışı dün gece tekrar başladı. Gece boyu devam eden ve halen etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 482 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ELAZIĞ