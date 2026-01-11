Elazığ\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Elazığ'da karla mücadele kapsamında 19 köy yolunda çalışmalar sürüyor.
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. 90 araç ve 120 personel ile süren çalışmalarda yüzlerce yol ulaşıma açılırken 19 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
