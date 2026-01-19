Elazığ'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Elazığ'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti
19.01.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da hafif ticari araç, park halindeki tıra çarparak kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Elazığ'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolu Handekendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Avcı idaresindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, yolun kenarında park halinde olan 47 ADY 394 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Ümit Avcı (67) ve eşi Nurten Avcı (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan hafif ticari aracın hız kadranının 65 kilometre hızda kaldığı görüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Elazığ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elazığ'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:14:56. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.