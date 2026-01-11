Elazığ'da Kedi Konserve Tenekesinden Kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Elazığ'da Kedi Konserve Tenekesinden Kurtarıldı

Elazığ\'da Kedi Konserve Tenekesinden Kurtarıldı
11.01.2026 13:59
Elazığ'da 112 Acil Sağlık ekipleri, başına konserve sıkışan bir kediyi kurtardı. Kedininki sağlık durumu iyi.

Elazığ'da başına konserve sıkışan kedi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, vakadan dönüş sırasında başı konserve tenekesine sıkışmış bir kediyi fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan personel durarak kediye yardım etti. Eldivenlerini takan Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Çetin Kılıç, kedinin başına sıkışan konserveyi çıkardı.

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığ, Yerel, kedi, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

14:54
