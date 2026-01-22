Elazığ'da Motosiklet ve Kurye Yasaklandı - Son Dakika
Elazığ'da Motosiklet ve Kurye Yasaklandı

22.01.2026 18:16
Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı bugün ve yarın için yasaklandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkisini gösteren kar yağışının yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü, 2 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

