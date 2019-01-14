Elazığ'da Öğrencilere "Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı" Semineri

Elazığ
'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere, "sigara ve teknoloji bağımlılığı" konulu seminer verildi.
Bir kitap kafede düzenlenen seminerde Sosyal Hizmet uzmanı Murat Kaya
tarafından, 25 ortaokul öğrencisine sigara ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili bilgi verildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, bu tür bağımlılıklar ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bu eğitimlerin düzenli şekilde verildiğini söyledi.
Teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuzluklarına değinen Kenç, "Bakanlığın 'Arkadaş ekranda değil, akranla olur' diye güzel bir sloganı var. Telefon, psikolojik ve fizyolojik gelişiminize aykırı bir dünyayı da içeriyor. Bu yaşta bilmemeniz gereken çok fazla şey öğreniyorsunuz." diye konuştu.