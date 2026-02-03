Elazığ\'da Okul Çevreleri Denetlendi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 223 okul önü ve çevresi denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından sömestr tatilinin sona ermesi münasebetiyle il genelinde bulunan toplam 223 okul önü ve çevrelerinde uygulama yapıldı. 41 ekip ve 88 personel ile yapılan çalışmalarda, 550 şahıs, 108 servis aracı sorgulanırken 98 işyeri, 45 park/bahçe ve 43 metruk bina denetlendi. Yapılan denetimlerde; 9 araca idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ