Elazığ\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçtiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 Y 6981 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada 4 kişi yaralanırken, karşı şeritten araçların gelmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ