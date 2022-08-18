Elazığ'da ele geçirilen çürük etlerin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Elazığ'da ele geçirilen çürük etlerin görüntüleri paylaşıldı

18.08.2022 09:57

Elazığ'da vatandaşların ihbarı sonucu bir depoya yapılan baskında kokuşmuş kemikli et, bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal ürünler ele geçirilmişti.

Elazığ'da vatandaşların ihbarı sonucu bir depoya yapılan baskında kokuşmuş kemikli et, bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal ürünler ele geçirilmişti. Ele geçirilen çürümüş etlerin görüntüleri paylaşıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Kentte bulunan bir depoda, kolluk kuvvetleri ve gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde kokuşmuş kemikli et ile bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal yan ürünlere rastlandı. Ele geçirilen etlere dair görüntüler paylaşıldı. Kokusu tüm mahalleye hakim olan, bozulmuş, kokuşmuş nereden temin edildiği belli olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletme hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, "Alo 174 Gıda İhbar Hattımıza gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz yaklaşık 800 kilogram civarında ilimizde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş hayvan iç organlarından oluşan sakatat, ciğer, böbrek, dalak, kalp ve yağ ele geçirdi. Bunları tüketime hazır veya farklı şekilde değerlendirme amaçlı olarak satmak isteyenlere gerekli idari tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bu konuda yapılması gereken adli ve idari tedbirleri almak bizim görevimiz. Bu ürünlerin tüketilmemesi bizim için önemli bunlar insan sağlığı açısından ve çevreye verdiği zarar açısından da tüketilmemesi gereken gıda ürünleri bununla ilgili idari tedbirlerin akabinde ilgili işletmenin sahibine ve işletmenin kapatılmasına kadar ki geçen bütün idari uygulamaları yapacağız. İşletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bu tür gıdalar gelecekte diğer hastalıklarında çıkmasına sebebiyet verir özellikle hayvandan insana geçen hastalıklar bakımından çünkü biz bozulmuş gıdaların tüketilmesi halinde insanlarda sonu ölümle sonuçlanan vakalara rastlayabiliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ele geçirilen çürük etlerin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da ele geçirilen çürük etlerin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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