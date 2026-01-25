Elazığ'da kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan aracın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yenidam köyü Beroş mezrasında kar yağışından dolayı bir sürücü aracıyla yolda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla aracı kurtarmak isteyen sürücü başarısız olunca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracı halat yardımıyla iş makinesi bağlayarak mahsur kaldığı yerden kurtardı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Yolda Mahsur Kaldı - Son Dakika
