Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü - Son Dakika

Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü

23 dakika önce

Elazığ'da, çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü, System.String[]

Elazığ'da, çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aracılığıyla gönderilen oyuncaklar, Kültür Park Çadırkent'e kurulan psikososyal destek çadırında çocuklara verildi.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada bire bir vatandaşlarla ilgilendiklerini söyledi.

Bu kapsamda çocuklara destek verdiklerini aktaran Bozkurt, "Elazığ Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek birimleri olarak, ilk günden tüm ekibimiz ile sahayı bir an bile boş bırakmadık. Bütün vatandaşlarımızı dinleyip sorunların çözümü için gerekli çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Depremden etkilenen çocukları sosyal yaşama katmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çocukları bu anlamda rehabilite etmek, yaşadıkları travmanın etkisinden kurtarmak amacı ile psikososyal destek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Oyun alanlarında müzik etkinlikleri ile çocukların kaliteli vakit geçirmesini kısmen de olsa sağlayarak onları sosyal hayata hazırlamaya çalışırken, dağıttığımız bu oyuncaklar da katkı sağlayacak."

Bakan Selçuk'un, depremin ardından Elazığ'a gelip sahada çeşitli temaslarda bulunduğunu anımsatan Bozkurt, "Bakanımız alanı gezerken çocuklara oyuncak verilmesi konusunda talimat verdi, çocukları sevindirelim diye. Bunun üzerine oyuncaklar gönderildi. Bakanlığımızın gönderdiği oyuncakları çocuklarımıza dağıtıyoruz. "şeklinde konuştu.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı
"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'daki depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]