Elazığ'daki referandumdan mahalle olma kararı çıktı - Son Dakika
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Elazığ'daki referandumdan mahalle olma kararı çıktı

6 saat önce

Elazığ'da mahalle olmak için referanduma giden Şahinkaya köyü sakinlerinden 417'si evet, 99'u ise hayır oyu kullandı.

Elazığ'daki referandumdan mahalle olma kararı çıktı, System.String[]

Elazığ'da mahalle olmak için referanduma giden Şahinkaya köyü sakinlerinden 417'si evet, 99'u ise hayır oyu kullandı.


Merkeze bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Şahinkaya köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 8 kilometre uzaklıkta olan köyün mahalle olması için köy sakinleri valilik ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için sandık başına gitti. 948 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 417'si evet, 99'u ise hayır dedi. Sonuca göre Şahinkaya köyünün resmi prosedürlerin ardından mahalle olacağı bildirildi.


Köy Muhtarı Hıdır Şahin, "Köyümüz mahalle olmayı hak ediyordu. Bundan dolayı biz de referanduma gittik. Çok şükür vatandaşlarımızın 417 tanesi evet diyerek köyümüzü artık mahalleye çevirdik, bundan dolayı da çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Şahinkaya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:21 Kaynak: İHA
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