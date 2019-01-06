Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın 3 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Elazığ'ın 3 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi.

Elazığ'ın 3 İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.

Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime yarın ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Kovancılar, Karakoçan, Palu, Elazığ, Güncel
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