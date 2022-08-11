Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.08.2022 11:36
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 68 kök Hint keneviri ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, 2 şüpheli yakalandı, ele geçirilen Hint keneviri ve esrar imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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