Alınan bilgiye göre, Elazığ- Bingöl karayolunun Çaybağı Köyü kavşağında, Cafer Çiftçi yönetimindeki 23 T 5517 plakalı taksi ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yapı malzemeleri taşıyan pikap çarpıştı.

Kaynak: AA

Kovancılar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da pikap ve taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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