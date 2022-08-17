Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

17.08.2022 11:44
Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Palu'nun Baltaşı köyünde yaşayan M.Ş.Y. (52), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı oğlu E.Y. (15) tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.Ş.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.Ş.Y'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Baltaşı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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