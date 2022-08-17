Alınan bilgiye göre, Palu'nun Baltaşı köyünde yaşayan M.Ş.Y. (52), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı oğlu E.Y. (15) tarafından bıçaklandı.

Kaynak: AA

Baltaşı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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