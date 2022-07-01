Elazığ Valisi Toraman, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika
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Elazığ Valisi Toraman, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti

01.07.2022 14:06
Elazığ Valisi Toraman, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Aykut Emir Usta'yı tebrik etti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Aykut Emir Usta'yı tebrik etti.

5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tam puan alan Usta ile ebeveynlerini makamında kabul eden Toraman, aile ile sohbet etti.

Usta'yı ortaya koyduğu örnek başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Toraman, öğrencinin sınava hazırlanmasında fedakarlık yapan ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile Usta'nın öğretmenleri de yer aldı.

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Kaynak: AA

Elazığ, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Toraman, LGS sınavında tam puan alan öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika

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