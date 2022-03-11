Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
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Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor

11.03.2022 12:10
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Karakaçan'da 1, Kovancılar'da 3 ve Sivrice'de 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kapanan yolların açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

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Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı Mart ayında lapa lapa kar Mart ayında lapa lapa kar

Kovancılar, Şırnak, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika


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