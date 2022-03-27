Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kardan dolayı merkeze bağlı 15, ilçelerden Sivrice'de 29, Maden'de 21, Baskil'de 6 ve Keban'da 1 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 4 günden bu yana merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 1 köy, Uludere'de 2 köy ve 1 mezra ile Beytüşşebap'ta ise 6 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.