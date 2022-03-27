Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor

27.03.2022 13:59
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kardan dolayı merkeze bağlı 15, ilçelerden Sivrice'de 29, Maden'de 21, Baskil'de 6 ve Keban'da 1 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 4 günden bu yana merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 1 köy, Uludere'de 2 köy ve 1 mezra ile Beytüşşebap'ta ise 6 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor

YORUMLAR
500
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivrice, Elazığ, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 15:01:13. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement