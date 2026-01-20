Elazığlı Pehlivanlar Türkiye Şampiyonası Yolunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Elazığlı Pehlivanlar Türkiye Şampiyonası Yolunda

Elazığlı Pehlivanlar Türkiye Şampiyonası Yolunda
20.01.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'nda Elazığlı 3 sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'nda derece giren Elazığlı 3 pehlivan, Türkiye Şampiyonası yolunda.

U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası, Kars'ta yoğun katılım ve büyük bir rekabet ortamında gerçekleştirildi. Organizasyona 7 sporcu ile katılan Elazığlı güreşçiler, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Turnuva sonunda Batuhan Dalgın, Yusuf Şen ve Salih Karadaş, barajı geçerek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Genç sporcular, azim ve mücadeleleriyle hem il hem de kulüplerini gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Kars'ta düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Altyapıdan yetişen sporcularımızın ulusal düzeyde elde ettiği bu sonuçlar, Elazığ'ın güreş branşındaki yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı Pehlivanlar Türkiye Şampiyonası Yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:44
Hasan Şaş’tan Galatasaray’a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:04:45. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığlı Pehlivanlar Türkiye Şampiyonası Yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.