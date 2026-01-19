Elazığspor, Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Elazığspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında 23 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Elazığspor'da hazırlıklar sürüyor. Kentte etkili olan yoğun kar yağışına rağmen mola vermeyen bordo-beyazlı ekip hazırlıklarını antrenman sahasında yaptı. Teknik Direktör Adem Çağlayan ve yardımcıları yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcular yer aldı.

Bordo-beyazlılar hazırlıklarını hafta boyunca kendi tesislerinde devam ettirecek. - ELAZIĞ