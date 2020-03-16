Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri

6 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediyesi kentte dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediyesi kentte dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı belediye olarak dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, başta okullarımız olmak üzere camiler, sağlık ocağı, kaymakamlık, belediye, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe tarım müdürlüğü, tarım kredi kooperatifi,banka binası, kahvehaneler gibi umuma açık uğrak yerleri dezenfekte edilmiştir. Amacımız ve gayretimiz vatandaşlarımızı bu salgından olabildiğince uzak tutmaktır" dedi. - KİLİS

Süleyman Şimşek, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:17 Kaynak: İHA
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