Elbistan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 194 kişiye ceza - Son Dakika

Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 11.25 Aralık tarihleri arasında 194 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği cadde, meydan ve makanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda 11-25 aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 162, maske takma kuralını ihlal eden 27 ve iş yerinde belirtilen kurallara uymayan 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Öte yandan Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymayan 3 kişiye de idari para cezası kesilerek, Kredi Yurtlar Kurumu Avşar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.