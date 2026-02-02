Elbistan Depreminin Yeni Görüntüleri Yayınlandı - Son Dakika
Elbistan Depreminin Yeni Görüntüleri Yayınlandı

02.02.2026 16:33
Elbistan'da 6 Şubat'taki depreme ait yeni görüntüler, yıkım ve paniği gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 3 yıl önce 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ikinci büyük sarsıntısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saat 04.17'de Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ilçede oluşturduğu yıkım, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. İlçe merkezinin farklı noktalarında bulunan kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntının başlamasıyla birlikte sokakta bulunan vatandaşların panik halinde sağa sola kaçıştığı, bazı kişilerin ise binalardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Deprem anında çevredeki araçların aniden durduğu, sürücülerin araçlarını terk ederek açık alanlara yöneldiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Görüntülere, bazı binaların büyük bir gürültüyle çöktüğü, çöken yapıların çevresinde yoğun toz bulutunun oluştuğu ve yollara beton parçalarının savrulduğu yansıdı. Depremin etkisiyle çevrede bulunan iş yerlerinin camlarının kırıldığı, tabelaların sallandığı ve çevrede kısa sürede büyük bir kargaşa yaşandığı da kaydedildi.

Sarsıntının uzun süre devam ettiği, vatandaşların depremin durmasının ardından da tedirgin şekilde açık alanlarda beklediği anların da yer aldığı görüntülerde vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştığı, bazılarının ise çevredeki enkazlara yöneldiği de yansıdı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, Elbistan merkezli depremin ilçede oluşturduğu yıkımın boyutunu ve deprem anında yaşanan paniği bir kez daha gözler önüne serdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Elbistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
