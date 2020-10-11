Mağazada özel tasarım ürünleri inceleyen Sangu, güzelliğiyle bütün gözleri üzerinde topladı.& ; Modacılarla birlikte yürütülen projenin pek benzeri olmadığını belirten ünlü oyuncu, gazetecilerin ayaküstü sorularını cevapladı.





DELİLER GİBİ ALIŞVERİŞ YAPMAK BANA GÖRE DEĞİL





Kendisinin alışveriş konusunda kötü olduğunu itiraf eden Sangu,& ; "Aşırı alışveriş seven biri değilim. Deliler gibi alışveriş yapmak hiç bana göre değil. Bizim ilişkimizde tam tersi" diye konuştu.





SİTEM ETTİ





Başrollerinde oynadığı 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin erken final yapmasıyla ilgili sorulara güzel oyuncu, "İç dinamiklerle alakalı. Bu kadar zor zamanlarda insanların özveriyle, canı pahasına çalıştığı işlerde 6 bölüm hakkı değil. Söylenecek çok bir şey de yok. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla orada başka faktörler giriyor" diyerek suskunluğunu bozdu.