Elçin Sangu, "Aşırı alışveriş seven biri değilim" - Son Dakika

Elçin Sangu, "Aşırı alışveriş seven biri değilim"

11.10.2020 13:00
Elçin Sangu, "Aşırı alışveriş seven biri değilim", System.String[]

Tasarımcıların ve yerli moda üreticilerinin platformu Commun Store, ilk mağazasını Palladium AVM'de pandemi nedeniyle sessiz sedasız açtı. Commun Store'un sahibi Yunus Özdiken'i açılışta sevgilisi Elçin Sangu, yalnız bırakmadı.

Mağazada özel tasarım ürünleri inceleyen Sangu, güzelliğiyle bütün gözleri üzerinde topladı.& ; Modacılarla birlikte yürütülen projenin pek benzeri olmadığını belirten ünlü oyuncu, gazetecilerin ayaküstü sorularını cevapladı.

DELİLER GİBİ ALIŞVERİŞ YAPMAK BANA GÖRE DEĞİL

Kendisinin alışveriş konusunda kötü olduğunu itiraf eden Sangu,& ; "Aşırı alışveriş seven biri değilim. Deliler gibi alışveriş yapmak hiç bana göre değil. Bizim ilişkimizde tam tersi" diye konuştu.

SİTEM ETTİ

Başrollerinde oynadığı 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin erken final yapmasıyla ilgili sorulara güzel oyuncu, "İç dinamiklerle alakalı. Bu kadar zor zamanlarda insanların özveriyle, canı pahasına çalıştığı işlerde 6 bölüm hakkı değil. Söylenecek çok bir şey de yok. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla orada başka faktörler giriyor" diyerek suskunluğunu bozdu.

Elçin Sangu, "Aşırı alışveriş seven biri değilim"

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Elçin Sangu, "Aşırı alışveriş seven biri değilim" - Son Dakika Magazin

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