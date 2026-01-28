Elektrik Direğine Tırmanan Leopar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Elektrik Direğine Tırmanan Leopar Hayatını Kaybetti

28.01.2026 21:35
Güney Afrika'da elektrik direğine tırmanan leopar, akıma kapılarak öldü. 5 leopar insan müdahalesiyle öldü.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Batı Cape eyaletinde elektrik direğine tırmanan leopar, elektrik akımına kapılarak öldü.

Güney Afrika'daki yaban hayatı koruma örgütü Landmark Vakfından yapılan açıklamada, Worcester şehri yakınlarındaki Nuy Vadisi'nde gece saatlerinde yaşanan kısa devre ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin, elektrik direğinde asılı halde yetişkin bir erkek leoparın cansız bedeniyle karşılaştıkları belirtildi.

Açıklamada, leoparın avlanmak veya başka bir leopardan kaçmak üzere elektrik direğine çıkmış olabileceği ifade edildi.

Geçen yıl Batı Cape eyaletinde en az 5 leoparın insan müdahalesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesilleri tükenme tehlikesi altında gösterilen leoparlar, aslan, fil, bufalo ve gergedan türleriyle "Afrika'nın Beş Büyüğü" arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

