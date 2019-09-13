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Elektrik faturasında iade anlaşması yeniden devrede

1 saat önce

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrik faturalarında iade fırsatı sağlayan anlaşmayı yeniden devreye aldı.

Elektrik faturasında iade anlaşması yeniden devrede, System.String[]

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrik faturalarında iade fırsatı sağlayan anlaşmayı yeniden devreye aldı. Buna göre elektrik faturalarını fastPay uygulaması ile ödeyen tüketicilere yüzde 10'luk iade avantajı sağlanacak.


CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve DenizBank'ın ilk kez geçen yıl başlattığı elektrik faturalarını fastPay ile ödeyenlere yönelik kampanya yeniden devreye aldığını duyurdu. İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre elektrik faturasını ilk kez fastPay üzerinden ödeyen tüketicilere fatura tutarının yüzde 10'u oranında iade yapılacak. Söz konusu bankanın müşterisi olsun ya da olmasın herkesin faydalanabildiği iade fırsatından yararlanmak için tüketicilerin fatura ödemesini bahsedilen uygulama hesabından yapması yeterli oluyor.


CK Enerji Boğaziçi müşterileri için geçerli


Söz konusu uygulama üzerinden ilk kez fatura ödeyen müşterilerin fastPay hesaplarına, ödemenin ardından faturanın yüzde 10'u kadarlık tutar, bir hafta içinde yükleniyor. Kampanya kapsamında ayda 10 TL'ye varan iade fırsatından faydalanılabiliyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri için geçerli olan kampanyada kullanıcılar, söz konusu uygulamanın hesabından ödeme yaptıkları gibi, diledikleri kredi kartını uygulamaya tanımlayarak da yararlanabiliyor. Uygulama üzerinden herhangi bir banka kartı ile yapılan elektrik faturası ödemelerinde banka komisyonu da ödenmiyor.


"İade oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi"


Türkiye genelinde akıllı telefon sayısı ile birlikte mobil ödeme uygulamalarının hızla geliştiğine işaret eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Teknolojiyi yakından takip eden ve hizmetlerinin odağına yüksek müşteri memnuniyetini koyan bir şirket olarak attığımız her adımda müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Söz konusu kampanya da bu hedefler doğrultusunda ortaya kondu ve geçen yıl müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Bu yıl ise müşteriye sağladığımız avantajları daha da artırdık. Geçen yıl kampanya başladığında fastPay ile yapılan ödemelerde yüzde 5'lik bir iade yaparken bu yıl oranı yüzde 10'a çıkardık. Kampanya kapsamında müşterilerimiz, ayda 10 TL'ye varan iade fırsatından faydalanabilecek" dedi.


29 Şubat 2020'ye kadar sürecek


Akıllı telefon kullanıcılarının App Store ve Google Play'dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabileceği uygulama ile tüketicilerin herhangi bir taahhüt altına girmeden yüzde 10 indirim hakkı yakaladığını kaydeden Bakal, "Uygulamayı kullanarak elektrik faturasını ödeyen müşterilerimiz ayda 10 liraya varan bir avantaja sahip oluyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik faturasını 29 Şubat 2020 tarihine kadar fastPay üzerinden ilk defa ödeyen kullanıcılar kampanyadan yararlanacak" değerlendirmesinde bulundu.


"Uygulama ile daha hızlı ve daha pratik bir deneyim sunuyoruz"


Teknolojiyi müşteri deneyimi ve yüksek verimlilik için maksimum seviyede kullanarak stratejik değer oluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan da, " 'Nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz?' sorusu üzerinden, tüm ihtiyaçların zaman ve mekandan bağımsız karşılanabileceği, iş birliklerimizle daha fazla insanımızın hayatını kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet modeline odaklanıyoruz. Dijital ekosistemin getirdiği fırsatlardan herkesin yararlanmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda, fastPay üzerinden kredi kartı ile yapılan tüm fatura ödemelerine 0 (sıfır) komisyon avantajımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Yenilediğimiz anlaşma sayesinde CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde fatura ödemelerini rahatça yaparak yüzde 10'luk daha az ödeme avantajından yararlanmayı sürdürecekler" diye konuştu.


Tüketiciler kampanya ile ilgili detaylı bilgiye CK Enerji Boğaziçi Elektrik web sitesinde ulaşabiliyor. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
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