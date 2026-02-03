Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
Ekonomi

Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

03.02.2026 14:27
Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 3.400, en düşük 1.614,90 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1614 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,6 azalarak 1 milyar 670 milyon 74 bin 571 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1614 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 723 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 733 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 517 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

